Мурманская область. Арктика (16+)17.06.22 16:45
Курс евро вырос на 37 копеек, доллар укрепился почти на 16 копеек
Центральный Банк России с 18 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 56,7101 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 15,90 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 59,3299 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 37,31 копейки.
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Последние комментарии
STariK
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FariSei
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