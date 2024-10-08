Курс евро вырос на 38 копеек, доллар подрос на 4 копейки

Центральный Банк России с 9 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5810 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,73 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,1079 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 4,30 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,6891 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 38,22 копейки.