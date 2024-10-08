Мурманская область. Арктика (16+)08.10.24 17:38
Курс евро вырос на 38 копеек, доллар подрос на 4 копейки
Центральный Банк России с 9 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5810 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,73 копейки.
Официальный курс доллара в размере 96,1079 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 4,30 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 105,6891 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 38,22 копейки.
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Последние комментарии
Светлана
04.10.24 09:58
Отправляете вы гуманитарную помощь участникам СВО, если да то как можно связаться с вами. Мой сын с г. Ефремова подписал контракт в г. Мурманске. Помощи с Ефремова им нет, сказали только с города, гд
Ангелина Валерьевна Пригодич
03.10.24 22:10
3 октября 2024г ул Молодежная 19, отопления НЕТ. Перезапускают, перезапускают, перезапустить не могут.Главное, что есть уверенность в отсутствии проблем.
Комментарий к новости:В Росляково с запуском систем отопления проблем не будет
Д.О. Вернер
20.09.24 14:22
Что? Опять "Штокман"?
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