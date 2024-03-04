Мурманская область. Арктика (16+)04.03.24 16:17
Курс евро вырос на 38 копеек, доллар укрепился почти на 2 копейки
Центральный Банк России с 6 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,3534 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,98 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 99,1061 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 38,36 копейки.
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