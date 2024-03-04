Курс евро вырос на 38 копеек, доллар укрепился почти на 2 копейки

Центральный Банк России с 6 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 91,3534 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,1061 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 38,36 копейки.