Курс евро вырос на 40 копеек, доллар подрос на 9 копеек

Центральный банк России с 28 февраля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 65,6097 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,6458 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 40,19 копейки.