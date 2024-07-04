Курс евро вырос на 40 копеек, доллар прибавил 16 копеек

Центральный Банк России с 5 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9896 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,60 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,1205 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,19 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,9836 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 40,07 копейки.