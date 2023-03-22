Курс евро вырос на 42 копейки, доллар прибавил почти 12 копеек

Центральный Банк России с 23 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 76,9561 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 11,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,9670 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 42,42 копейки.