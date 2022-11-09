Курс евро вырос на 42 копейки, доллар укрепился на 8 копеек

Центральный Банк России с 10 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,0611 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 8,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 61,2445 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 42,14 копейки.