Курс евро вырос на 43 копейки, доллар подрос на 1 копейку

Центральный Банк России с 22 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8910 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,49 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,3274 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,5138 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 43,17 копейки.