Курс евро вырос на 43 копейки, доллар подрос почти на 38 копеек

Центральный Банк России с 18 января 2023 года установил официальный курс доллара в размере 68,6644 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 37,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,2646 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 43,48 копейки.