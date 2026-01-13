Курс евро вырос на 43 копейки, доллар прибавил 6 копеек

Центральный Банк России с 14 января 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2763 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,93 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,8527 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 6,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,3973 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 43,05 копейки.