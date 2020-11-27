Курс евро вырос на 43 копейки, доллар укрепился почти на 41 копейку

Центральный банк России с 28 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,8599 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 40,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,4629 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 43,38 копейки.