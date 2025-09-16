Курс евро вырос на 44 копейки, доллара теряет почти 24 копейки

Центральный Банк России с 17 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6052 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,03 копейки.

Официальный курс доллара в размере 82,8359 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 23,59 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,8903 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 44,01 копейки.