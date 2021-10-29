Курс евро вырос на 45 копеек

Центральный банк России с 30 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 70,5200 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,07 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,2898 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 45,05 копейки.