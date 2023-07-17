Курс евро вырос на 45 копеек, доллар окреп на 30 копеек

Центральный Банк России с 18 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,4217 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 30,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,6496 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 45,04 копейки.