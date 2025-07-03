Курс евро вырос на 45 копеек, доллар прибавил почти 13 копеек

Центральный Банк России с 4 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9852 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,87 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,7831 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 12,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 931277 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 45,03 копейки.