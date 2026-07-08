Курс евро вырос на 45 копеек, доллар прибавил почти 28 копеек

Центральный Банк России с 9 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2219 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,51 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,4026 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 27,68 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,3511 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 45,35 копейки.