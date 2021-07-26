Курс евро вырос на 47 копеек, а доллар укрепился на 33 копейки

Центральный банк России с 27 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,0980 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 33,17 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,3171 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 47,20 копейки.