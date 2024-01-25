Курс евро вырос на 47 копеек, доллар прибавил на 37 копеек

Центральный Банк России с 26 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,6562 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 37,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,6365 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 47,08 копейки.