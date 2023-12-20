Курс евро вырос на 47 копеек, доллар укрепляется почти на 32 копейки

Центральный Банк России с 21 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,4056 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 31,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,0480 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 47,16 копейки.