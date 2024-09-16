Курс евро вырос на 48 копеек, доллар укрепился почти на 21 копейку

Центральный Банк России с 17 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,7762 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,84 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,1423 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 20,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,2789 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 48,31 копейки.