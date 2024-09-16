Мурманская область. Арктика (16+)16.09.24 17:22
Курс евро вырос на 48 копеек, доллар укрепился почти на 21 копейку
Центральный Банк России с 17 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,7762 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,84 копейки.
Официальный курс доллара в размере 91,1423 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 20,78 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 101,2789 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 48,31 копейки.
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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