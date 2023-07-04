Мурманская область. Арктика (16+)04.07.23 16:25
Курс евро вырос на 48 копеек, доллар укрепился почти на 22 копейки
Центральный Банк России с 5 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 89,5450 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 21,95 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 97,7382 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 48,00 копейки.
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