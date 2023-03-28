Курс евро вырос на 48 копеек, доллар укрепился почти на 3 копейки

Центральный Банк России с 29 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 76,5939 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,77 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,7750 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 48,37 копейки.