Курс евро вырос на 49 копеек, доллар укрепляется почти на 41 копейку

Центральный Банк России с 1 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,3344 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 40,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,9407 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 49,11 копейки.