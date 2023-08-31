Мурманская область. Арктика (16+)31.08.23 16:20
Курс евро вырос на 49 копеек, доллар укрепляется почти на 41 копейку
Центральный Банк России с 1 сентября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 96,3344 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 40,61 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 104,9407 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 49,11 копейки.
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Последние комментарии
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21.08.23 11:20
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Спасибо за репортаж, увидели сына!
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