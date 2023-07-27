Курс евро вырос на 50 копеек, доллар потерял 2 копейки

Центральный Банк России с 28 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,0225 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 2,43 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,2173 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 50,17 копейки.