Курс евро вырос на 50 копеек, доллар прибавил почти 4 копейки

Центральный Банк России с 25 февраля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0634 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,04 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,2065 рубля за один доллар. Как собщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 3,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,5162 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 50,10 копейки.