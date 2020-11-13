Курс евро вырос на 51 копейку, доллар укрепился на 21 копейку

Центральный банк России с 13 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,3262 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 21,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,3222 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 51,18 копейки.