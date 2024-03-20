Курс евро вырос на 51 копейку, доллар укрепляется на 46 копеек

Центральный Банк России с 21 марта 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,6861 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 46,18 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,16139 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 50,92 копейки.