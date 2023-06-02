Курс евро вырос на 52 копейки, доллар потерял 9 копеек

Центральный Банк России с 3 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 80,8756 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 9,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,1010 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 52,46 копейки.