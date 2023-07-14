Курс евро вырос на 52 копейки, доллар потерял почти 6 копеек

Центральный Банк России с 15 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,1190 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 5,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,1992 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 52,04 копейки.