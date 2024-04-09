Курс евро вырос на 52 копейки, доллар прибавил почти 17 копеек

Центральный Банк России с 10 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,7463 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,53 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,7473 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 52,37 копейки.