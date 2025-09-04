Курс евро вырос на 52 копейки, доллар прибавил почти 45 копеек

Центральный Банк России с 5 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3536 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 5,55 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,2977 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 44,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,7754 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 52,15 копейки.