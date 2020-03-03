Курс евро вырос на 52 копейки, доллар укрепился почти на 12 копеек

Центральный банк России с 4 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 66,4437 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 11,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,9385 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 52,07 копейки.