Курс евро вырос на 53 копейки, доллар потерял почти 37 копеек

Центральный Банк России с 27 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0790 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,62 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,5941 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 36,74 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,5047 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 53,49 копейки.