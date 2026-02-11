Курс евро вырос на 53 копейки, доллар прибавил почти 26 копеек

Центральный Банк России с 12 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1681 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,48 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,4648 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 25,57 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,4750 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 53,21 копейки.