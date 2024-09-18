Курс евро вырос на 53 копейки, доллар укрепился на 24 копейки

Центральный Банк России с 19 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,9451 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,25 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,6712 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 24,20 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,0390 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 53,33 копейки.