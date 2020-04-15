Курс евро вырос на 55 копеек, доллар укрепился почти на 40 копеек

Центральный банк России с 16 апреля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,7145 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 39,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 80,6731 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 55,45 копейки.