Курс евро вырос на 57 копеек, доллар окреп почти на 28 копеек

Центральный Банк России с 26 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 81,5499 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 27,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,0332 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 57,43 копейки.