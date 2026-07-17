Курс евро вырос на 57 копеек, доллар поднялся на 8 копеек

Центральный Банк России с 18 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,5602 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,63 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,3987 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 8,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,8998 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 57,02 копейки.