Курс евро вырос на 57 копеек, доллар теряет почти 6 копеек

Центральный банк России с 11 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 68,6183 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 5,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,9229 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 57,48 копейки.