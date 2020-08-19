Курс евро вырос на 6 копеек, доллар потерял 19 копеек

Центральный банк России с 20 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,2392 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 19,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,4037 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 6,36 копейки.