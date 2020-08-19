Мурманская область. Арктика (16+)19.08.20 13:15
Курс евро вырос на 6 копеек, доллар потерял 19 копеек
Центральный банк России с 20 августа 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,2392 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 19,29 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 87,4037 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 6,36 копейки.
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Последние комментарии
Максим
19.08.20 01:28
Большего бреда давно не читал, оптовая цена у нас что, выше розничной?!!))) *** Максим, обратите внимание на то, что цена бензина на АЗС дана за литр, а оптовые цены указаны за тонну. Редакция.
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Светлана
17.08.20 16:15
Совсем запутались в России с пандемией. Только ниже ТАСС пишет о том, что учителей заставят проводить уроки в медмасках, а наши чиновники из Минобра говорят, что занятия они будут проводить с детишка
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Д.О. Вернер
16.08.20 10:34
"Северяне любят пошуметь, нарушая тишину и покой граждан..." промчавшись в позднее время по проспекту с испорченным глушителем! У ГИБДД нет средств в борьбе с ними, как нет и самого ГИБДД на проспекте
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