Курс евро вырос на 60 копеек, доллар прибавил почти 2 копейки

Центральный Банк России с 27 июня 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,9343 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,74 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,2117 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,6601 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 60,02 копейки.