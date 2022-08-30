Курс евро вырос на 61 копейку

Центральный Банк России с 31 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,3677 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,41 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,5752 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 61,44 копейки.