Курс евро вырос на 61 копейку, доллар окреп на 18 копеек

Центральный Банк России с 15 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,3982 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 18,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,1554 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 61,38 копейки.