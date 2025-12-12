Курс евро вырос на 62 копейки, доллар прибавил почти 39 копеек

Центральный Банк России с 13 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2726 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,59 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,7296 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 38,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,5626 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 62,42 копейки.