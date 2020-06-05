Курс евро вырос на 64 копейки, доллар теряет 38 копеек

Центральный банк России с 6 июня 2020 года установил официальный курс доллара в размере 68,6319 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 38,32 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,9658 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 64,13 копейки.