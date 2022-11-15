Курс евро вырос на 647 копеек, доллар теряет почти 9 копеек

Центральный Банк России с 16 ноября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,3116 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,6297 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 47,43 копейки.