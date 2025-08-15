Курс евро вырос на 65 копеек, доллар подрос почти на 26 копеек

Центральный Банк России с 16 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,1072 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,32 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,0224 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 25,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,7094 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 65,06 копейки.