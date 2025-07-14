Курс евро вырос на 65 копеек, доллар прибавляет почти 49 копеек

Центральный Банк России с 15 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8932 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,97 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,3722 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 48,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,7738 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 65,37 копейки.