Мурманская область. Арктика (16+)29.07.20 13:30
Курс евро вырос на 65 копеек, доллар укрепился почти на 32 копейки
Центральный банк России с 30 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 72,2348 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 31,52 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 84,9120 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 65,10 копейки.
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