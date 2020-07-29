Курс евро вырос на 65 копеек, доллар укрепился почти на 32 копейки

Центральный банк России с 30 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 72,2348 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 31,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,9120 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 65,10 копейки.