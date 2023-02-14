Мурманская область. Арктика (16+)14.02.23 16:30
Курс евро вырос на 66 копеек, доллар подрос на 23 копейки
Центральный Банк России с 15 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 73,8645 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,38 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 79,3355 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 66,45 копейки.
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