Курс евро вырос на 66 копеек, доллар подрос на 23 копейки

Центральный Банк России с 15 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 73,8645 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 23,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,3355 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 66,45 копейки.